Dax aktuell Dax bleibt im Rallymodus – Frühindikator lässt auf milde Rezession hoffen

Die Rally ähnelt bislang dem Verlauf im Jahr 2021. Damals rutschte der Dax aber Mitte November deutlich ab. Für solch ein Szenario gibt es bislang keine Anhaltspunkte – im Gegenteil.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex setzt seinen Aufwärtstrend fort, auch wenn der Dax vormittags mit 14.420 Punkten quasi unverändert notiert. Am Dienstag schloss das Börsenbarometer 0,3 Prozent im Plus bei 14.442 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt profitiert am heutigen Mittwoch auch von den positiven US-Vorgaben. Denn die Indizes an der Wall Street sind nach Börsenschluss hierzulande weiter nach oben geklettert.

Börsianer sollten aber mit einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen rechnen. Viele Händler sind im Urlaub, weil in den USA am morgigen Donnerstag Thanksgiving gefeiert und am folgenden Freitag vielen von ihnen den Tag zu Hause oder im „Black-Friday-Wahnsinn“ verbringen.

Ein niedriges Handelsvolumen bedeutet aber nicht zwangsläufig geringe Kursausschläge. Denn nun können Börsianer mit kleineren Aufträgen sogar für höhere Schwankungen sorgen.

