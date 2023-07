Nach einer Verschnaufpause dürfte der deutsche Leitindex bald Richtung 17.000 Punkte steigen. Ein wichtiger Punke signalisiert die Fortsetzung der Rally.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt ist nach dem Rekordhoch am vergangenen Freitag eine Verschnaufpause angesagt. Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde bei 16.440 Punkten gehandelt, 0,2 Prozent unter dem Handelsschluss vom vergangenen Freitag.

Solche Verschnaufpausen nach neuen Rekordhochs sind üblich und eher gesund für den weiteren Verlauf am deutschen Aktienmarkt. Am vergangenen Donnerstag gab es mit 16.406 Punkten den höchsten Schlusskurs in der Historie, am Freitag folgte mit 16.490 Zählern die höchste Notierung während des Handels.

Das übliche Szenario lautet nun: In den kommenden Handelstagen sollte der Dax das Niveau zwischen 16.200 und 16.300 Punkten halten. Dort liegen die ehemaligen Rekordstände. Zumindest sollte der Index nicht nachhaltig, also per Tagesschlusskurs und am Folgetag, unter die runde Marke von 16.000 Punkten abrutschen.

