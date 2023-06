Die aktuelle Lage am Aktienmarkt mit drei fast identischen Jahreshochs erinnert an eine frühere Entwicklung des Dax. Daraus ergeben sich für Anleger zwei Schlussfolgerungen.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt geht es aktuell nur um eine Frage: Schafft der Dax ein neues Rekordhoch?

Bereits am gestrigen Handelstag fehlten dafür nur rund 100 Punkte. Und auch am heutigen Mittwoch geht es weiter nach oben. Mit dem heutigen Tageshoch von 16.277 Punkten fehlten nur noch 45 Zähler. Im Vormittagshandel liegt der Dax bei 16.273 Zählern, ein Plus von 0,3 Prozent. Das gültige Rekordhoch erreichte der Leitindex Mitte Mai dieses Jahres mit 16.332 Zählern.

Die Lage ist deswegen so interessant, weil die Hochpunkte von drei aufeinanderfolgenden Jahren fast auf einem Niveau liegen. 2021 erreichte das Börsenbarometer 16.290 Zähler. 2022 waren es 16.285 Punkte. Für Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland „markiert der dreifache Deckel einen ganz wichtigen Taktgeber“.

