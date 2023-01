Dax aktuell Dax bleibt über der 14.000-Punkte-Marke – Ende der Übernahmepläne beflügelt Brenntag-Aktie

Die vorläufige deutsche Inflationsrate für den Monat Dezember hat das Potenzial, die Börse durchzuschütteln. Welchen Dax-Marken dabei wichtig sind.

Düsseldorf Nach einem freundlichen Auftakt am Montag geht das Handelsjahr 2023 am heutigen Dienstag richtig los. Zum einen wird zum ersten Mal in diesem Jahr an den US-Börsen gehandelt. Und zum anderen hat die vorläufige deutsche Inflationsrate für den Dezember das Potenzial, die Börsen durchzuschütteln.

Vormittags steigt der Dax um weitere 0,8 Prozent auf 14.171 Punkte, ein Plus von 105 Zählern. Bereits am gestrigen Montag konnte der deutsche Leitindex die runde Marke von 14.000 Punkten wieder überwinden und beendete mit einem Plus von ein Prozent bei 14.069 Zählern die Sitzung.

Dieser deutliche Kursanstieg hängt auch mit den steigenden US-Terminkontrakten zusammen, die eine freundliche Eröffnung an der Wall Street signalisieren. Die größten Indizes dürften rund 0,6 Prozent höher gegenüber dem Schlusstand des vergangenen Jahres eröffnen.

