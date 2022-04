Dax aktuell Dax bleibt über der 14.000-Punkte-Marke – Profis ignorieren viele Risiken

Düsseldorf Nach zwei Handelstagen mit zwischenzeitlich deutlichen Kursverlusten herrscht positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Am Donnerstagmittag liegt der 1,6 Prozent höher bei 14.020 Punkten, ein Plus von rund 230 Zählern. Das Tageshoch beläuft sich auf 14.074 Zählern. Am Mittwoch war der Leitindex zwischenzeitlich bis auf 13.566 Punkte abgerutscht, ehe er bis Handelsende an die Marke von 13.800 stieg.

Dieses Tagestief vom gestrigen Handelstag könnte eine wichtige Orientierungsmarke beim Versuch einer Bodenbildung sein. Anders formuliert: Kurse unterhalb von 13.500 Zählern dürften den Dax Richtung 13.000 Punkte weiter abrutschen lassen. Insgesamt bleibt die charttechnische Situation herausfordernd.

Auf den ersten Blick wirkten Kurse oberhalb von 14.000 Zählern am Donnerstag überraschend. Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets erklärte, den bullish eingestellten Investoren falle es vor dem Hintergrund sich auftürmender Risiken immer schwerer, „sich gegen die fast schon tsunamiartigen Verkaufswellen zu stemmen“.

Zumal die Umfrage der Börse Frankfurt unter mittelfristig agierenden institutionellen Investoren und Privatanlegern kein Signal für wieder steigende Kurse gibt. Denn seit der Erhebung der Vorwoche ist der deutsche Leitindex in der Spitze um sieben Prozent gefallen. Doch die Stimmung der Profis hat sich per saldo überhaupt nicht verändert – ein eher ungewöhnlicher Vorgang.

Angesichts der vielen Risiken wie der neuen Rezessionsprognosen, des Stopps russischer Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien, der möglichen Anordnung weiterer Corona-Lockdowns in China und der Warnung des russischen Außenministers Sergei Lawrow vor der Gefahr eines Atomkriegs müssten die Profis eigentlich in Pessimismus verfallen, also sinkende Kurse erwarten.

Das wäre laut Sentimentanalyse ein Kontraindikator gewesen, der die Chancen auf steigende Kurse vergrößert hätte. In diesem Szenario nämlich hätte wieder neues Kapital in den Markt zurückfließen können. Die Skepsis fehlt aber – und das ist für den Dax belastend, urteilt der Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der die Umfrage auswertet. „Wir können keine Entwarnung geben“, erläutert er.

Für den Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt in den vergangenen Handelstagen dürften vor allem ausländische Investoren gesorgt haben. Ein Indiz dafür ist der fallende Euro-Kurs, der seit dem vergangenen Mittwoch gegenüber dem Dollar in der Spitze um rund 2,7 Prozent nachgab. Offensichtlich ist eine Menge Kapital aus Europa abgeflossen.

Anders ist die Stimmung in den USA. Laut der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) verharrt der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern mit 16,4 Prozent auf historisch niedrigem Niveau. Gleichzeitig ist der Prozentsatz der Pessimisten auf 59,4 Prozent angestiegen – der höchste Wert seit März 2009.

Für die US-Börsen ist die schlechte Stimmung ein unterstützender Faktor. Auch hier gilt: Die negative Stimmung ist ein Kontraindikator, weil dann viele Investoren nicht investiert sind und auf einen Einstieg warten.

Inflationsdaten im Fokus

Ihre Aufmerksamkeit richten Börsianer unter anderem auf die deutschen Inflationsdaten. Experten erwarten für April mit einem Plus von 7,2 Prozent zum Vorjahresmonat eine ähnlich hohe Teuerungsrate wie im März. Ein Rückgang der Inflationsrate wäre für die Börsen eine positive Überraschung, ein weiterer Anstieg dagegen eine negative.

„Der Inflationsdruck ist zu hoch, als dass die Zentralbanken auf irgendetwas anderes schauen könnten“, sagte Anlagestratege Peter Chatwell von der Investmentbank Mizhuo. Im Kampf gegen die Teuerung müssten sie selbst das Risiko einer Rezession in Kauf nehmen.

Blick auf die Einzelwerte

Delivery Hero: Der Essenslieferdienst hat im Auftaktquartal den Umsatz deutlich gesteigert. In den digitalen Warenkorb auf Konzernebene legten Kunden Waren im Gesamtwert von 10,1 Milliarden Euro und damit fast 31 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Dennoch führt die Aktie mit einem Minus von 8,8 Prozent die Dax-Verliererliste mit großem Abstand an. Zwischenzeitlich rutschte das Papier mehr als zwölf Prozent ab.

Das Unternehmen ist im Juli 2017 mit einem Ausgabepreis von 25,50 Euro an die Börse gegangenen und hat am ersten Handelstag sein bisheriges Rekordtief von 25,26 Euro markiert. Davon war das heutige Tagestief mit 26,18 Euro nicht mehr weit entfernt.

Noch im November des vergangenen Jahres wurde das Papier zu 128.50 Euro gehandelt und ist seitdem um rund 80 Prozent abgerutscht.

Vermögensverwalter Markus Schön sieht sich in seiner Meinung bestätigt. Er hatte bereits Anfang Februar dieses Jahres nach dem historischen Kurssturz auf knapp 45 Euro ein Kursziel von 15 bis 20 Euro prognostiziert und bleibt bei seiner Einschätzung. „Dann ist das einzige Asset des Unternehmens – die technologische Infrastruktur – angemessen bewertet“, meint er.

Hellofresh: Der Kochboxenlieferant hat zum Jahresauftakt mehr Kunden- und Bestellzahlen verzeichnet. In den ersten drei Monaten des Jahres zählte das im Dax notierte Unternehmen rund 8,5 Millionen aktive Kunden (Vorjahreswert: 7,3 Millionen) und knapp 34,6 Millionen Bestellungen (29,3 Millionen).

Bereits am Vorabend hatte das Unternehmen erste Zahlen bekannt gegeben und seine Jahresprognose bestätigt. Nach einem Plus von knapp zwölf Prozent am Mittwoch steigt das Papier am Donnerstag um weitere zwei Prozent. Allerdings hat die Hellofresh-Aktie seit Ende November über 80 Prozent an Wert verloren.

Fielmann: Die Optikerkette wächst trotz Pandemie und der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine und steigert den Gewinn kräftig. Dennoch gibt die Aktie 1,6 Prozent nach.

Für das laufende Jahr stellte das börsennotierte Familienunternehmen ein Umsatzplus von bis zu zehn Prozent und eine spürbare Margenverbesserung in Aussicht. Die Prognose steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass weder Einschränkungen bei der Coronabekämpfung noch langwierige Kriegsfolgen das Geschäft wesentlich belasten.

LPKF: Der Laserspezialist kämpft mit Lieferschwierigkeiten. Vor allem im Solarsegment gibt es nach Unternehmensangaben Herausforderungen in der Verschiffung der Produkte. Die Unternehmenszahlen und die Prognose kommen an der Börse gut an, die Aktie steigt um mehr als zehn Prozent.

