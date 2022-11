Dax aktuell Dax bleibt über der wichtigen 200-Tagelinie – Was Anleger nun bevorstehen dürfte

Ein Blick auf die Dax-Historie zeigt: Wenn der Leitindex die 200-Tagelinie überwindet, folgt meistens ein mehrmonatiger Aufwärtstrend. Doch zunächst ist Geduld angesagt.

Düsseldorf Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat der deutsche Leitindex die 200-Tagelinie nachhaltig überschritten. Mit 13.662 Punkten, minus 0,2 Prozent, in der ersten Handelsstunde notiert der Dax weiterhin über dieser Linie, die bei 13.618 Zählern liegt. Bereits am gestrigen Mittwoch schloss der Leitindex mit 13.688 Punkten, plus 1,2 Prozent, deutlich über dieser Linie.

Nicht nur viele Anlegerinnen und Anleger orientieren sich bei ihren Anlageentscheidungen an dieser wichtigen Linie, sondern auch viele technische Handelssysteme. Deswegen könnte ein nachhaltiges Überschreiten der 200-Tage-Linie einiges an Anschlusskäufen nach sich ziehen. Nun gilt es, diese Linie nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Als nächste Anlaufstelle auf der Oberseite liegt das Augusthoch mit 13.948 Punkten.

