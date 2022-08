Dax aktuell Dax bleibt über wichtiger Marke – Rezessionssignale am Anleihemarkt

Nach seiner 1400-Punkte-Rally legt der Index eine zu erwartende Verschnaufpause ein. An welchen Marken sich Anleger in dieser Phase orientieren sollten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht die Konsolidierung weiter. Der Dax hat am heutigen Mittwoch mit 13.455 Punkten ein neues Tief dieser Abwärtsbewegung gebildet, notiert mittags aber mit 13.558 Zählern 0,2 Prozent im Plus. Bereits am gestrigen Dienstag hatte der Leitindex ein Prozent nachgegeben. Er schloss mit 13.534 Zählern.

Damit entfernt sich die Frankfurter Benchmark weiter von ihrem Bewegungshoch mit 13.792 Punkten, das am Donnerstag vergangener Woche erreicht wurde. Entsprechend dürften Kurse oberhalb von 13.800 ein Signal für die Fortsetzung der 1400-Punkte-Rally geben.

Doch wie tief könnte der Dax in dieser laufenden Konsolidierung noch fallen? Bislang hat der deutsche Leitindex lediglich rund 2,5 Prozent nachgegeben. Üblich sind in solchen Phasen vier bis fünf Prozent, was Kurse zwischen 13.100 bis 13.000 Punkte bedeuten würde.