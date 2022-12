Dax aktuell Dax bleibt unter der 14.000-Punkte-Marke – Wenig Chancen für eine Jahresendrally

Die bisherigen Kursverluste am Aktienmarkt sind kein Grund zu Panik, sondern eine gesunde Korrektur. Auf welche Marken Anleger aber nun achten sollten.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt bleibt trotz der Kursgewinne zum Wochenstart in seiner länger erwarteten Konsolidierungsphase. In der ersten Handelsstunde notiert der Dax bei 13.950 Punkten, ein Plus von 0.4 Prozent.

Mit einem Plus von über 2800 oder umgerechnet 23,7 Prozent innerhalb von zweieinhalb Monaten erlebten Anlegerinnen und Anleger zuletzt eine der größten Rallys in der Dax-Historie. Da ist die bisherige Konsolidierung um sechs Prozent etwas Normales und Gesundes und absolut kein Grund zur Panik.

Allerdings dürfte nach dem jüngsten Kursrutsch wohl die Jahresendrally ausfallen. Damit gemeint sind deutliche Kursgewinne in den letzten fünf Handelstagen des Börsenjahres 2022 und möglicherweise wieder Kurse oberhalb von 14.675 Zählern, dem Verlaufshoch dieser Rally. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit für eine Jahresendrally rein statistisch gesehen hoch.

