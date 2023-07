Viele Anlageprofis haben in den vergangenen Handelstagen ihre Short-Positionen aufgelöst. Sie planen aber, ab einer Dax-Marke erneut auf fallende Kurse zu setzten.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex bleibt auch nach der Zinserhöhung in den USA in seiner mehrwöchigen Seitwärtsspanne. Im Vormittagshandel notiert der Dax bei 16.229 Punkten, ein Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss.

Seit dem 13. Juli bewegt sich der deutsche Leitindex zwischen 16.240 Punkten auf der Ober- und 15.995 auf der Unterseite, eine ungewöhnlich geringe, fast schon rekordverdächtige kleine Differenz für einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen. Üblicherweise wird solch eine länger anhaltende Seitwärtsbewegung mit einem dynamischen Kursausbruch beendet.

Am gestrigen Mittwoch wurde erneut die Marke von 16.000 Punkten getestet und von den Anlegern für kaufenswert befunden. Sollte der Dax aber diese Marke nicht halten können, droht laut Charttechnik ein Rutsch um 500 bis 600 Punkte tiefer. Bei einem Ausbruch nach oben dürfte das Allzeithoch mit 16.427 Punkten im Fokus stehen.

