Dax aktuell Dax bleibt weiter auf Erholungskurs

Frankfurt Der Dax ist am Freitag auf Erholungskurs geblieben. Der deutsche Leitindex stieg am frühen Mittag um 0,9 Prozent auf 15.470 Punkte, nachdem er am Donnerstag seine Anfangsverluste wettgemacht und moderat im Plus geschlossen hatte.

Auch die asiatischen Börsen hatten Kursgewinne verzeichnet. Die Marktstrategen der Deutschen Bank führten die gute Stimmung dort auf den Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Chinas zurück. Dieser sei im Februar besser als erwartet ausgefallen. Diese Nachricht färbte nun auch positiv auf die europäischen Aktienmärkte ab. Außerdem gibt es gute Vorgaben der US-Börsen.

Auch zur Konjunktur gab es am Freitag Positives zu berichten. Die deutschen Exporteure sind auch wegen der starken Nachfrage ihres wichtigsten Kunden USA überraschend gut ins Jahr gestartet. Ihre Ausfuhren wuchsen im Januar um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 130,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 1,5 Prozent gerechnet, nachdem es im Dezember einen Einbruch von 6,3 Prozent gegeben hatte.

Die US-Börsen hatten nach wankenden Kursen am Donnerstag fester geschlossen. Der Dow-Jones-Index ging 1,1 Prozent höher auf 33.003 Punkte aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq-Index rückte 0,7 Prozent auf 11.462 Zähler vor.

Der Präsident des Fed-Ablegers von Atlanta sagte, er favorisiere einen langsamen und gleichmäßigen Kurs der US-amerikanischen Notenbank mit Zinserhöhungen um 25 Basispunkte, da die Auswirkungen der höheren Zinsen erst im Frühjahr zu spüren sein könnten. Daraufhin gaben die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen nach, die zuvor auf ein Viermonatshoch geklettert waren. Zudem stützten robuste Firmenbilanzen die Kurse am Gesamtmarkt.

Im frühen Handel hatten noch Zinssorgen und ein Kursrutsch bei Tesla die Stimmung an der Wall Street eingetrübt.

Maßnahmen der EZB: Weitere Zinserhöhungen in Sicht

Die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in zwei Wochen dürfte wieder von den Falken dominiert werden, da die Inflationszahlen in fast allen wichtigen Ländern der Euro-Zone überrascht haben. Falken sind Zentralbankmitglieder, die eher zu einer strafferen Geldpolitik mit höheren Zinsen tendieren.

Für die Aktienmärkte bedeutet die anhaltende Inflation und das Ausbleiben eines Kurswechsels der Zentralbanken nach Ansicht von Janus Henderson Investors weiterhin eine Outperformance von Value-Titeln gegenüber höher bewerteten Wachstumswerten – und damit eine anhaltende Outperformance Europas als wesentlich günstigerem „Value“-Markt gegenüber dem US-Aktienmarkt.

Letztendlich werde die deutliche geldpolitische Straffung angesichts der üblichen Verzögerungen von bis zu einem Jahr erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Dies wird dann der Moment sein, in dem Aktien nicht mehr mit einer Kehrtwende, sondern mit einer Pause der Zentralbank rechnen können. Die könnte dann ein gutes Einstiegssignal sein.

Mögliche Zinsanhebung der Fed könnte Ölnachfrage dämpfen

Die Ölpreise sind leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 84,65 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. In der laufenden Woche haben die Investoren am Ölmarkt gegenläufige Signale erhalten.

Auf der einen Seite deuten jüngste Umfragen aus China auf eine bevorstehende konjunkturelle Erholung hin, was auch der Rohölnachfrage zugute käme. Auf der anderen Seite zeigt sich die US-Konjunktur überraschend robust, während die hohe Inflation nur langsam zurückgeht.

Die US-Notenbank könnte sich daher gezwungen sehen, ihre Zinsen zur Verlangsamung der konjunkturellen Dynamik stärker anzuheben. Das würde voraussichtlich auch die Ölnachfrage dämpfen.

Kryptowährung Bitcoin unter Druck

Der Kurs des Euros hat sich zum Wochenschluss von seinen Vortagsverlusten erholt und ist wieder über die Marke von 1,06 US-Dollar gestiegen. Mit 1,0615 Dollar kostete die Gemeinschaftswährung etwas mehr als am Vorabend.

Die Kryptowährung Bitcoin fiel auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Auslöser waren die Berichte rund um eine mögliche Pleite der Kryptobank Silvergate Capital Corp. Der Wert des Bitcoins sank um 4,5 Prozent auf 22.360 Dollar.

Vor dem Wochenende stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. In der Euro-Zone und den USA werden etwa die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister erwartet.

Die Umfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. Darüber hinaus stehen im Euro-Raum Preisdaten aus dem Unternehmenssektor an. Es wollen sich auch einige hochrangige Notenbanker zu Wort melden.

Blick auf die Einzelwerte

Rheinmetall: Im Februar unterlag Rheinmetall bei der Frage nach dem Dax-Einstieg noch der Commerzbank – nun steht der Rüstungskonzern aber vor dem Einzug in den Leitindex der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen. Die Entscheidung der Deutschen Börse fällt am Freitagabend gegen 22 Uhr, doch liegt Rheinmetall in der maßgeblichen Februar-Rangliste klar vorn. Weichen muss aller Voraussicht nach der Dialysekonzern Fresenius Medical Care. Die Aktie kletterte um 0,7 Prozent.

Lufthansa: Eine Chance auf die Rückkehr in den Dax hat auch die Lufthansa. Der Konzern hat nach den massiven Verlusten während der Coronapandemie im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn eingeholt. Das bereinigte Betriebsergebnis belief sich auf 1,5 Milliarden Euro nach einem Defizit von 1,7 Milliarden Euro im Jahr zuvor, wie die Airline am Freitag mitteilte. Die starke Nachfrage nach Flügen von Reisenden und in der Luftfracht verschaffte der Airline 2022 mit 32,8 Milliarden Euro einen fast doppelt so hohen Erlös wie im Jahr zuvor. Die Aktie legte mehr als fünf Prozent zu.

Infineon: Das Unternehmen steht nach einem Zukauf im Fokus. Der Chipkonzern Infineon baut sein Geschäft mit neuartigen Leistungshalbleitern für Elektro-Anwendungen mit einer Übernahme aus. Der kanadische Hersteller GaN Systems gehe für 830 Millionen US-Dollar an den Münchener Hersteller, teilte Infineon am Donnerstag mit. Die Aktie lag am frühen Mittag 1,5 Prozent im Plus.

Volkswagen: Der Aufsichtsrat des Wolfsburger Autobauers tritt zusammen und hat einige Themen auf dem Tisch. Zum einen muss die Fünfjahresplanung zu Investitionen und der Belegung der Werke beschlossen werden, die Konzernchef Oliver Blume dem Gremium im Februar vorgestellt hatte. Zum anderen steht einem Insider zufolge die Entscheidung für ein eigenes Produktionswerk für die neue Marke Scout in den USA auf der Tagesordnung. Die Vorzugsaktie notierte ein Prozent im Plus.

