Dax aktuell Dax bleibt weiterhin nahe der 14.000-Punkte-Marke – Leitindex steht aber vor einem neuen Bewegungsimpuls

Das wichtigste Thema ist die heutige Sitzung der US-Notenbank. Warum der Zinsentscheid eher für steigende als für fallende Notierungen sorgen dürfte.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bleibt weiterhin die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten im Fokus. Vormittags notiert der Dax mit 14.037 Zählern nahezu unverändert. Den gestrigen Dienstag beendete der Index bei 14.039 Zählern, ein Plus von 0,7 Prozent.

Der Verlauf der vergangenen Handelstage lässt die Schlussfolgerung zu, dass der Dax vor einem neuen Bewegungsimpuls steht. Zum einen betrug die gestrige Handelsspanne lediglich 160 Punkte. Zum anderen zeigen sechs von sieben Handelstagen, wie unsicher die Anleger derzeit sind. In diesen sechs Tagen schwankte der Dax zwar deutlicher, doch der Eröffnungs- und der Schlusskurs jeder Sitzung lagen eng beieinander. Also griffen Anleger bei schwächeren Kurse zu und verkauften in den steigenden Markt hinein.

Ein ähnliches Bild zeigt bislang auch der heutige Handelstag. Solche Pattsituationen über mehrere Tage hinweg werden in vielen Fällen mit dynamischen Kursbewegungen aufgelöst.

