Dax aktuell Dax bleibt zur Eröffnung auf Kurs – Geldpolitik rückt wieder in den Fokus der Anleger

Obwohl die Zinswende der EZB noch nicht begonnen hat, hat die Debatte um ein strikteres Vorgehen den Euro-Raum erreicht. Das treibt die Anleiherenditen und stärkt den Euro.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt freundlich. Am Mittwoch liegt der Dax in der ersten Handelsstunde unverändert knapp unter der Marke von 14.200 Punkten. Der Schlusskurs des Vortages war der höchste seit vier Wochen.

Sollte der Leitindex die jüngsten Gewinne halten, würde er den positiven Kurzfristtrend bestätigen und damit ein wichtiges Stabilitätssignal senden. Zuletzt setzten nach größeren Kursanstiegen regelmäßig Gewinnmitnahmen ein.

Unternehmensseitig dürften am Mittwoch nur geringe Impulse folgen. Zwar stehen etliche Hauptversammlungen auf der Agenda, etwa beim Dax-Schwergewicht SAP. Große kursbewegende Neuigkeiten sind jedoch nicht zu erwarten.

Stattdessen rückt das Thema Inflationsbekämpfung wieder stärker in den Blickpunkt. In Großbritannien sind die Verbraucherpreise im April um neun Prozent gestiegen, so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr, wie am Morgen bekanntgegeben wurde.

