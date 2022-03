Dax aktuell Dax dämmt die Verluste ein – Hexensabbat sorgt für Nervosität

Der große Verfallstag für Optionen und Futures brachte Verluste für den Dax. Sorgen wegen der Lage in der Ukraine dominieren weiterhin.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

München Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitagnachmittag die Verluste vom Tagesverlauf beinahe aufgeholt. Eine Stunde vor Handelsschluss notierte der Dax nur noch 0,1 Prozent im Minus bei 14.370 Punkten. Für erhöhte Anspannung hatte in den ersten Handelsstunden der sogenannte Hexensabbat, auch großer Verfallstag genannt, gesorgt. Dabei verfallen an diesem Freitag Optionen und Futures auf Indizes und Einzelwerte.

Vor allem in der ersten Handelsstunde war die Nervosität zu spüren. Der Dax sank bis auf 14.267 Punkte. Die folgende Gegenbewegung hielt nur kurz.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen