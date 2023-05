Der Leitindex zeigt sich nach einer Woche mit Zinserhöhungen in den USA und in der Euro-Zone stabil. Als Kurstreiber erweisen sich die Pläne für den Industriestrompreis.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax egalisiert am Freitag seine über die Woche angelaufenen Verluste. Das Frankfurter Börsenbarometer notiert am späten Nachmittag 1,3 Prozent im Plus bei 15.941 Punkten. Damit könnte der Dax die vierte Woche in Folge mit einem Gewinn abschließen. Am vergangenen Freitag war der Index bei 15.922 Zählern aus dem Handel gegangen.

Der Dax scheint aber dennoch in einer Seitwärtsbewegung zu verharren: Zwar wurden seit Anfang April acht Jahreshochs aufgestellt, allerdings wurden die Hochs nur um wenige Punkte ausgebaut, anschließend setzten stets Gewinnmitnahmen ein. Auf der Unterseite begann dagegen stets vor der Marke von 15.650 Punkten die Kaufbereitschaft. Allein in den vergangenen sechs Handelstagen war das fünfmal der Fall.

