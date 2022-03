Dax aktuell Dax dreht ins Minus – Anleger haben Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren

Der deutsche Leitindex bewegt sich seit sieben Handelstagen seitwärts, wobei sich das Handelsvolumen halbiert hat. Was das bedeutet.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Dax knüpft am Donnerstagmittag an die Kursverluste vom Mittwoch an. Der deutsche Leitindex lag zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 14.202 Punkten. Am Vortag hatte das Frankfurter Börsenbarometer 1,3 Prozent schwächer bei 14.284 Zählern geschlossen.

Nachrichtlich steht in Brüssel das Gipfeltreffen der Nato, der Siebener-Gruppe wichtiger Industrieländer (G7) und der Europäischen Union (EU) im Blickpunkt. Dazu ist US-Präsident Joe Biden nach Europa gekommen. Die Spitzenberatungen sollen nach Worten seines Sicherheitsberaters Jack Sullivan die „nächste Phase“ der militärischen Unterstützung für die Ukraine einläuten.

Am Vortag hatte der russische Präsident Wladimir Putin überraschend erklärt, dass russische Gaslieferungen künftig in Rubel abgerechnet werden. Der Energiekonzern Gazprom sei angehalten worden, die Verträge entsprechend zu ändern. Die Bundesregierung zeigte sich besorgt: „Die Ankündigung in Rubel zu bezahlen, ist erst einmal ein Bruch der Verträge“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen