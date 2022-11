Dax aktuell Dax dreht ins Plus – Die drei Szenarien der laufenden Konsolidierung

Die nächste Kryptobörse steht vor dem Aus, doch der Bitcoin-Kurs steigt. Auch der Chart zeigt eher Stabilisierungstendenzen als das Risiko weiterer Kursrutsche.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax seinen achtwöchigen Aufwärtstrend bislang erfolgreich getestet. Der Dax liegt mittags 0,1 Prozent im Plus und wird bei 14.403 Punkten gehandelt. Am Vormittag war auf 14.327 Zähler abgerutscht. Am Montag gab es ein Minus von 1,1 Prozent bei einem Endstand von 14.383 Zählern.

Mit den gestrigen Verlusten hat der deutsche Leitindex eine Konsolidierung gestartet, deren genaues Ende wie alles an der Börse ungewiss ist. Vermutlich dürfte sich bereits in dieser Handelswoche entscheiden: Wird es lediglich die dritte „Mini-Konsolidierung“ seit Anfang November geben, oder müssen Anleger mit deutlicheren Kursverlusten rechnen?

Laut der Anlegerstimmung dürfte dieser Rücksetzer nicht lange andauern. Für den Sentimentexperten Stephan Heibel bleibt nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment die Rally weiterhin intakt. Nach Meinung des Verhaltensökonomen Joachim Goldberg dürften die vielen Pessimisten bei den institutionellen Investoren spätestens im Bereich von 13.900 und 13.950 Punkten dem Dax wieder Halt geben.

