Dax aktuell Dax dreht ins Plus – doch aktuell fehlen internationale Käufer

Der Dax blickt auf die beste Woche seit März zurück. Doch der Aufwärtsimpuls hat sich bereits verflüchtigt. Anleger sollten Stopps nicht vernachlässigen.

Düsseldorf Anleger am deutschen Aktienmarkt agieren zum Wochenauftakt relativ vorsichtig. Immerhin dreht der Dax am Mittag in die Gewinnzone: Zuletzt lag der Leitindex 0,3 Prozent höher bei 13.300 Punkten. Die vergangene Woche hatte das Frankfurter Börsenbarometer mit einem Plus von 3,0 Prozent abgeschlossen – das war der größte Wochengewinn seit März.

Wenige Tage vor einer erwarteten erneuten deutlichen Zinserhöhung in den USA halten sich Anleger mit neuen Engagements eher zurück. Zudem belastet der schwache Ifo-Geschäftsklimaindex: Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ist im Juli auf den tiefsten Stand seit Juni 2020 gefallen. „Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

