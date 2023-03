Dax aktuell Dax dreht ins Plus – Erwartungen von Fed und Märkten klaffen auseinander

Der Ausverkauf an den US-Börsen setzt sich in Deutschland nicht fort. Zwei Marken gilt es beim Dax nun für Anleger nun zu beachten.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat den jüngsten Zinsentscheid in den USA gut verkraftet. Der Leitindex Dax dreht am Donnerstagnachmittag ins Plus und notiert zuletzt 0,1 Prozent fester bei 15.226 Punkten. Im Tageverlauf lag das Frankfurter Börsenbarometer nie mehr als 0,9 Prozent im Minus.

In den USA hatte die Zinserhöhung der Notenbank Fed am Mittwochabend um weitere 0,25 Prozentpunkte deutlich heftigere Reaktionen ausgelöst. Der Leitindex Dow Jones und der marktbreite S&P 500 schlossen jeweils 1,6 Prozent im Minus. Am Donnerstag starteten beide Indizes aber mit Gewinnen in den Tag.

Beim Dax gilt es für Anleger nun zwei Marken zu beachten: Bei rund 15.300 Punkten verläuft der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, der den langfristigen Trend anzeigt. Dieser Bereich ist ein Widerstand, sollte der Dax nachhaltig darüber steigen, also auf Tagesbasis und am Folgetag, wäre das ein Zeichen für weitere Kursgewinne.