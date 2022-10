Dax aktuell Dax dreht ins Plus – Experte: „Stimmung der Profianleger ist zu gut für eine Trendwende“

Rasant steigende Anleiherenditen belasten die Aktienkurse. Der Wert für eine zehnjährige Bundesanleihe ist auf den höchsten Stand seit Mitte 2011 geklettert.

Düsseldorf Freundliche US-Börsen sorgen noch für einen positiven Handelstag am deutschen Aktienmarkt. Nach einem schwachen Auftakt dreht der Dax nachmittags ins Plus und liegt 0,4 Prozent über dem Vortagessschluss bei einem Punktestand von 12.735 Zählern. Noch am Mittwoch hatte der Leitindex 0,2 Prozent im Minus bei 12.741 Punkten geschlossen.

Für eine Fortsetzung der bisherigen 1050-Punkte-Rally seit dem Jahrestief Ende September sind Kurse oberhalb von 12.931 Zählern notwendig. Das ist der höchste Punkt dieser Aufwärtsbewegung, erreicht am vergangenen Dienstag. Die kurzfristige Situation trübt sich aus charttechnischer Sicht erst dann ein, wenn der Dax unter die Marke von 12.400 Punkten rutscht.

Eine Belastung sind die wieder rasant steigenden Anleiherenditen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen klettert am Donnerstag mit 4,17 Prozent auf den höchsten Stand seit Juli 2008. Und diese Tendenz setzt sich hierzulande fort.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen