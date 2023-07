D er deutsche Leitindex könnte die viermonatige Seitwärtsbewegung nach oben verlassen. Die Euphorie hat das Potenzial, die Kurse weiter anzutreiben.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax ist am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen. Am frühen Nachmittag stiegt das Frankfurter Börsenbarometer bis auf 16.429 Punkte. Der alte Rekord lag bei 16.427 Zählern. Zuletzt notierte der Dax auf Tagessicht 0,1 Prozent fester bei 16.418 Punkten.

Nach den Notenbanksitzungen unter der Woche erweist sich die erneut rückläufige Inflation als Unterstützung. Diese ist ersten Daten aus den Bundesländern zufolge zu Beginn der zweiten Jahreshälfte leicht zurückgegangen. Im Juli sank die Teuerungsrate in vier der maßgeblichen Bundesländer, während sie in den beiden anderen auf dem Niveau des Vormonats verharrte, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten der Statistischen Landesämter hervorgeht.

