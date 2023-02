Dax aktuell Dax entzieht sich trotz leichter Verluste der Sogwirkung aus den USA

Düsseldorf Zinssorgen belasten den deutschen Aktienmarkt auch zur Wochenmitte. Am Morgen sank der Dax um über 0,6 Prozent auf 15.295 Punkte. Damit folgte der deutsche Leitindex schwachen Vorgaben aus den USA und Asien, entzieht sich aber der dortigen Dramatik.

Auch der MDax verlor 0,59 Prozent auf 28.541 Punkte. „Zinsängste verderben die Marktstimmung“, fassten die Experten der Schweizer Bank Credit Suisse das Marktgeschehen zusammen. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,5 Prozent tiefer bei 15.397 Punkten geschlossen.

Trotz des leichten Abwärtstrends befindet sich der Dax weiterhin in einer Seitwärtsbewegung mit einer Handelsspanne von 400 Punkten: Auf der Oberseite hat sich das am Jahreshoch vom 9. Februar bei 15.659 Punkten als Widerstand etabliert.

Auf der Unterseite erwies sich bereits mehrfach das Niveau zwischen 15.250 und 15.275 Zählern als Unterstützung. In diesem Bereich liegen die Tagestiefs vom 6., 7. und 10. Februar.

Zum Handelsauftakt erweist es sich vorerst als zutreffend, was Kapitalmarktexperte Thomas Altmann vermutete: „Es könnte Handelstag Nummer 15 in der gut 400 Punkte breiten Handelsspanne werden.“ Angesichts der verbreiteten Erwartung von erneut steigenden Zinsen wäre das Halten der aktuellen Handelsspanne als Erfolg für den Dax zu bewerten.

Bislang entzieht sich deutsche Leitindex damit einem massiveren Abwärtstrend. „Noch wird der Deutsche Aktienindex von Schnäppchenjägern vor der negativen Sogwirkung aus New York regelmäßig in Sicherheit gebracht“, begründen dies die Marktexperten von CMC Markets.

Ihrer Ansicht nach würde erst ein Rutsch zum Handelsschluss unter 15.240 Punkte eine Trendwende aktivieren. Zögen sich die Käufer also zurück, drohe eine stärkere Korrektur. Genauso aber wahre ihre derzeitige Standfestigkeit die Chance auf eine Fortsetzung der Rally in Richtung Allzeithoch, da der Aufwärtstrend intakt bleibe.

Dax hebt sich ab von seinen Pendants

Die Mehrheit der Investorinnen und Investoren in den USA erwarten, dass die am heutigen Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten US-Notenbank-Sitzung Fed auf eine weitere Straffung der US-Geldpolitik hindeuten wird. Daher gab es an der Wall Street die höchsten Verluste seit Dezember.

„Der Markt befürchtet, dass die Zentralbanken die Zinssätze noch viel stärker anheben müssen, um die Inflation einzudämmen“, sagte Kerry Craig von JPMorgan. Die Fed könnte wieder größere Zinsschritte in Erwägung ziehen. Das hatte unter anderem James Bullard, Chef der regionalen Fed in St. Louis, vergangene Woche signalisiert.

Erneute Zeichen für anstehende Zinserhöhungen dürften die Stimmung an den Märkten weiter drücken. Für deutsche Anlegerinnen und Anleger stellt sich die Frage, wie lange sich der Dax dieser pessimistischen Stimmung entziehen kann.

Heute im Fokus: Ifo-Geschäftsklima Deutschland

Am heutigen Mittwoch wird der aktuelle Ifo-Geschäftsklimaindex erwartet, die Vorgaben für den Index des laufenden Monats waren durchaus gemischt ausgefallen: Während die ZEW-Salden wie auch schon das Sentix-Investorenvertrauen zulegen konnten, hatten die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes am Dienstag zum Teil enttäuscht. Dazu zählt etwa auch der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, der unerwartet weiter gesunken ist, während sein Pendant für den Dienstleistungssektor weiter anstieg.

Die Kapitalmarktexperten der Helaba gehen von einem nochmaligen leichten Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindexes aus. „Es wäre das fünfte Plus in Folge und dennoch bleibt das Niveau des Unternehmensbarometers wohl weiterhin niedrig“, prognostizieren sie.

Von Reuters befragte Experten erwarten, dass sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft den fünften Monat in Folge aufgehellt hat. Das Barometer könnte demnach auf 91,4 Punkte von 90,2 Zählern steigen. Auch von Bloomberg befragte Ökonomen gehen vom fünften Anstieg in Folge aus, nachdem eine ernsthafte Gaskrise nun endgültig abgewendet scheint.

Zu großer Optimismus?

Trotz dieser positiven Zeichen gibt es mahnende Stimmen. So warnte Commerzbank-Experte Christoph Weil am Dienstag vor zu großem Optimismus, und verwies dabei auf eine schwächelnde Industrie in der Befragung europäischer Einkaufsmanager.

Die hohen Auftragspolster aus Pandemiezeiten schmelzen nämlich dahin, und die Nachfrage leidet. So gab es in Deutschland ein dickes Minus im Exportneugeschäft.

Auch die Bundesbank sprüht in ihrem aktuellen Monatsbericht nicht gerade vor Zuversicht. Im Gegensatz zur EU-Kommission erwartet sie weiterhin, dass die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr leicht zurückgehen wird.



Blick auf die Einzelwerte

Fresenius und FMC: Fresenius-Chef Michael Sen plant wegen der anhaltenden Probleme bei der Dialysetochter FMC den Befreiungsschlag. Bis zum Jahresende soll FMC in eine Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt werden. Im abgelaufenen schrumpfte das Ergebnis des Konzerns vor Zinsen und Steuern (Ebit) um ein Zehntel auf 4,0 Milliarden. Die Fresenius-Aktie fiel am Mittwoch zeitweise knapp 7% und damit so stark wie seit Ende Juli nicht mehr. Deutlich voran kamen indessen die Titel von Fresenius Medical. Sie kletterten mehr als 7%. Schließt sie so stark, wäre es das größte Kursplus seit November 2018.

Telefonica Deutschland: Ein anhaltend hoher Kundenzustrom beschert dem Unternehmen ein überraschend starkes Geschäftsergebnis. Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz den Angaben zufolge um 5,9 Prozent auf 8,22 Milliarden Euro. Die Aktien fielen dennoch zeitweise um mehr als fünf Prozent. Börsianer äußerten sich enttäuscht, dass anders als in den Vorjahren keine Verbesserung der Gewinnmarge in Aussicht gestellt worden sei.

Danone: Der französische Lebensmittelkonzern hat 2022 den Inflationsdruck zu spüren bekommen. Während der Umsatz flächenbereinigt um 7,8 Prozent stieg und damit das obere Ende der Prognosespanne erreichte, schrumpfte die operative Umsatzrendite auf 12,2 Prozent von 13,7 Prozent im Vorjahr, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. An der Euronext in Paris steigt die Danone-Aktie am Mittwoch zeitweise um 1,64 Prozent auf 53,17 Euro.

