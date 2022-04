Dax aktuell Dax erhält Unterstützung aus den USA und China – Valneva-Aktie mehr als zehn Prozent im Plus

Der Leitindex hält sich bei rund 14.100 Punkten, Experten sehen aber noch kein Signal für eine Entwarnung. Die EZB könnte am Nachmittag für Bewegung sorgen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt startet vor der Sitzung der Europäischen Notenbank (EZB) vorsichtig in den Handel. Der Leitindex Dax liegt am Donnerstagvormittag 0,4 Prozent im Plus bei 14.135 Punkten. Unter den Einzelwerten gehören Daimler Truck, Puma und Airbus mit Zuwächsen von einem Prozent und mehr zu den Gewinnern.

Am Mittwoch war das Frankfurter Börsenbarometer 0,3 Prozent schwächer bei 14.076 Zählern aus dem Handel gegangen. Dabei bewegte sich die Handelsspanne (13.962 bis 14.100 Punkte) komplett innerhalb der des Vortags (13.887 bis 14.180 Punkte) – ein sogenannter Inside-Day. In der technischen Analyse wird das dahingehend interpretiert, dass der Markt unentschlossen über die Richtung ist. Der Ausbruch aus dieser engen Handelsspanne gebe dann die weitere Richtung vor.

Unterstützung kommt am Donnerstag aus den USA und Asien: In New York hatten am Vortag der marktbreite Index S&P 500 um ein Prozent und der Tech-Index Nasdaq 100 um zwei Prozent zugelegt.