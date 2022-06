Dax aktuell Dax erholt sich nach den Inflationsdaten deutlich – Experte: „Das ist die erhoffte Entspannung“

Düsseldorf Nach den Kursgewinnen in den vergangenen Tagen gab es am heutigen Mittwoch anfangs deutliche Verluste, die den Dax im Mittagshandel bis auf 12.946 Punkte abrutschen ließen. Doch eine geringere Inflationsrate als befürchtet sorgte für eine Trendumkehr am deutschen Aktienmarkt. Derzeit notiert der deutsche Leitindex wieder bei 13.080 Punkten, ein Minus von nur noch 1,1 Prozent.

Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich nur noch 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Anstieg auf 8,0 Prozent gerechnet. Im Mai war die Teuerungsrate mit 7,9 Prozent so hoch ausgefallen war wie seit dem Winter 1973/74 nicht mehr.

Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners ist „das die erhoffte Entspannung“. Es seit zwar noch zu früh, um vom Wendepunkt zu sprechen. Den müssten die nächsten Monate bestätigen. „Aber ist zumindest möglich, dass die Inflation ihren Peak erreicht hat“.

Für die EZB wird jetzt entscheidend, ob die Daten der anderen Euro-Staaten ähnlich aussehen. Rückläufige Jahresraten würden viel Druck von den Notenbanken nehmen. „Wenn die Inflation tatsächlich zur Jahresmitte ihren Höhepunkt überschritten hätte, dann wäre das ein echter Game Changer für die Notenbanken und die Börsen“, meint Altmann.

Eine Berg- und Talfahrt gab es an den Anleihemärkten. Die bereits veröffentlichten Zahlen aus Nordrhein-Westfalen gaben zunächst Hoffnung. Das bevölkerungsreichste Bundesland meldete eine Jahresrate von 7,5 Prozent und im Monatsvergleich sogar einen Rückgang um 0,1 Prozent.

Diese Zahlen sorgten zunächst für eine Entspannung am Anleihemarkt. Staatsanleihen waren plötzlich wieder gefragt. Entsprechend stiegen die Kurse und im Gegenzug fielen die Renditen.

Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag zum Handelsschluss am Dienstag noch bei 1,62 Prozent. Zum Auftakt am Mittwoch rutschte dieser Wert schnell auf 1,54 Prozent ab. Anschließend verkauften viele Investoren vor bundesweiten Zahlen um 14 Uhr wieder Anleihen. Die Rendite für eine zehnjährige Bundesanleihe stieg wieder bei 1,61 Prozent, rutschte aber nach den Inflationszahlen wieder auf 1,57 Prozent ab. Am Rentenmarkt hellt sich die zuletzt so angeschlagene Stimmung jetzt doch etwas auf.

Blick auf die Einzelwerte

Die hohen Verlusten der US-Technologiewerte hinterlassen auch ihre Spuren am deutschen Markt. SAP-Aktien notieren 1,5 Prozent tiefer. Händler verwiesen auf einen schwachen Quartalsausblick des US-Konzerns Progress Software.

Teamviewer-Anteilsscheine rutschten auf ein Rekordtief von 9,60 Euro. Zuletzt lagen die Papiere des auf Fernwartung spezialisierten Software-Spezialisten rund vier Prozent im Minus. Der schwäbische Software-Anbieter Teamviewer hatte 2019 noch den größten Börsengang des Jahres in Europa geschafft. 84 Millionen Aktien wurden damals zu je 26,25 Euro bei neuen Investoren untergebracht - ein Erlös von 2,21 Milliarden Euro, der vollständig an den Finanzinvestor Permira ging.

Vantage Towers: Die Papiere gaben rund drei Prozent nach, nachdem JPMorgan die Titel abgestuft hatte. Analyst Akhil Dattani sieht die Auswirkungen steigender Zinsen und höherer Bonitätsaufschläge auf die Telekombranche trotz hoher Verschuldung zwar nicht als Risiko. Vantage schätzt er aber am schwächsten ein. Die Papiere seien zudem im Vergleich zu anderen Mobilfunkmasten-Unternehmen zu teuer.

Hornbach: Die Baumarktkette Hornbach profitiert vom anhaltenden Heimwerker-Trend. Das Unternehmen bestätigte die bereits angepasste Jahresprognose, die ein leichtes Umsatzwachstum vorsieht und wegen der Kostensteigerungen einen Rückgang des operativen Gewinns (Ebit) im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die Aktie gibt dennoch rund ein Prozent nach.

Cancom: Die Aktie wird am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Die Dividende beträgt ein Euro, der Schlusskurs am Dienstag lag bei 34,86 Euro. Aktuell notiert das Papier bei 33,20 Euro, ein Minus von 4,7 Prozent oder 1,66 Euro.

Kia/Hyundai: Durchsuchungen wegen Diesel-Ermittlungen bei den beiden Unternehmen drücken die Aktien der Automobilhersteller um rund sechs Prozent. Anleger fürchteten eine Ausweitung der Ermittlungen und mögliche Schadenersatzzahlungen. Am Vortag hatten Ermittler nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft Gebäude in Deutschland und Luxemburg durchsucht, weil die beiden südkoreanischen Autohersteller mehr als 210.000 Dieselfahrzeuge mit mutmaßlich illegalen Abschalteinrichtungen auf die Straße gebracht haben sollen.

H&M: Ein überraschend starkes Ergebnis versetzt Anleger in Kauflaune. Die Titel des schwedischen Modehändlers steigen in der Spitze mehr als fünf Prozent. Die Nummer zwei hinter der Zara-Mutter Inditex habe ermutigende Ergebnisse im zweiten Quartal geliefert, teilten die Analysten von Jefferies mit. Damit würden die Sorgen um die Produktionskosten vermutlich nachlassen. Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen sind Kunden wieder in die Läden geströmt und haben den Schweden einen Gewinnsprung beschert.

