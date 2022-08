Dax aktuell Dax erholt sich und überspringt die 13.000er-Marke

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind in Kauflaune. Zum Stimmungsdämpfer könnten aber die Inflationsdaten aus Deutschland am Nachmittag werden.

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt erholt sich am Dienstag von seinem jüngsten Rückschlag. Nachdem der Leitindex Dax schon in der ersten Handelsstunde die Marke von 13.000 Punkten überspringen konnte, liegt er am Vormittag nun 1,5 Prozent im Plus bei bei 13.084 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigt sich freundlich und notiert 1,4 Prozent fester bei 3623 Punkten.

Die Kauflaune hatte bereits in Tokio eingesetzt. Vor allem Technologiewerte legten zu, die in den beiden vorangegangenen Tagen am stärksten Federn gelassen hatten.

In China schoben sich unterdessen Sorgen um die Wirtschaft in den Vordergrund, nachdem weitere Städte ihre Corona-Beschränkungen verschärften. So schlossen die Behörden in der südchinesischen Stadt Shenzhen am Montag etwa den weltgrößten Elektronikmarkt Huaqiangbei, um einen Corona-Ausbruch einzudämmen.