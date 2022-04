Dax aktuell Dax erholt sich von den hohen Verlusten zum Handelsauftakt – Deutsche Bank verliert neun Prozent

Am Markt gilt derzeit die Devise „Cash is King“. Selbst sichere Staatsanleihen werden massiv verkauft. Von dieser Entwicklung profitieren zwei Assets.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Erneute Ausverkaufsstimmung zum Handelsstart: Am deutschen Aktienmarkt haben Investoren am Dienstagmorgen Aktien und Anleihen gleichermaßen verkauft, auch die Kryptowährung Bitcoin blieb davon nicht verschont. Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners steht fest: „Alles, was Risiko mit sich bringt, fliegt aus den Depots.“

Doch im Handelsverlauf hat sich die Lage wieder beruhigt. Nach dem anfänglichen Rutsch auf 13.887 Zähler konnte der Dax wieder die Marke von 14.000 Punkten zurückerobern. Vormittags notiert das Börsenbarometer wieder bei 14.066 Zählern, ein Minus von nur noch 0,9 Prozent. Den gestrigen Montag beendete das Börsenbarometer 0,6 Prozent im Minus bei 14.193 Punkten.

