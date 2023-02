Dax aktuell Dax eröffnet im Plus – Geldpolitik und Unternehmenszahlen im Fokus

Düsseldorf Der deutsche Leitindex beginnt den Handelstag mit einem leichten Plus und legt in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 15.446 Punkte zu. Nach Verlusten zum Wochenbeginn hatte sich der Dax am Mittwoch zuletzt stabilisiert und ging bei 15.400 Punkten nahezu unverändert aus dem Handel.

Damit setzt der Dax seine Seitwärtsbewegung in einer Handelsspanne von 400 Punkten fort: Auf der Oberseite steht das Jahreshoch vom 9. Februar bei 15.659 Punkten als Widerstand, auf der Unterseite bietet das Niveau zwischen 15.250 und 15.275 Punkten Unterstützung.

Am heutigen Donnerstag könnten einige Veröffentlichungen Impulse für die Märkte liefern. Zum einen stehen die Inflationszahlen für die Euro-Zone im Fokus. Um 11 Uhr gibt Eurostat die endgültigen Zahlen für Januar bekannt. Dabei könnte es zu Abweichungen von den ersten Daten kommen, denn die Zahlen für Deutschland mussten zunächst geschätzt werden.

Wichtige Signale kommen auch aus den USA: Hier wurden am Mittwochabend, nach Handelsschluss in Frankfurt, die Fed-Protokolle von Anfang Februar veröffentlicht. Ihnen zufolge haben sich „fast alle“ Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses für eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte ausgesprochen. Nur wenige Vertreter befürworteten demnach eine stärkere Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte. Die Protokolle sind ein Indikator, dass sich die Fed langsam einem möglichen Endpunkt ihres Zinserhöhungszyklus nähert.

Aus den Protokollen geht aber auch hervor: Die Gefahren einer Inflation bleiben für die Notenbanker ein Schlüsselfaktor für die Ausrichtung der Geldpolitik. Die Leitzinsen müssten daher weiter angehoben und auf hohem Niveau gehalten werden, bis die Inflation sich klar auf einem Pfad in Richtung von zwei Prozent befinde, heißt es.

„Der Markt fasst dies weder positiv noch negativ auf, folglich dürfte sich die allgemeine Richtung der Aktienmärkte nicht wesentlich ändern“, sagte Marktanalyst Frank Sohlleder vom Handelshaus ActivTrades.

Die Märkte reagierten verhalten auf die Protokolle, die US-Indizes schlossen uneinheitlich: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am Mittwoch 0,3 Prozent tiefer auf 33.045 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,1 Prozent auf 11.507 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 3991 Punkte ein.

Ein wichtiges Kriterium für die Notenbanker bleibt die Lage am Arbeitsmarkt. Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht am Nachmittag die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Anlegerinnen und Anleger achten besonders auf Arbeitsmarktdaten wie diese, weil sie als wichtiger Faktor dafür gelten, wie weit die Fed die Zinsen noch anheben wird. Dabei gilt: Je stabiler der Arbeitsmarkt ist, desto wahrscheinlicher sind Zinserhöhungen.

Aus Asien kommen derweil kaum Signale: Die Börse in Shanghai notierte 0,1 Prozent tiefer bei 3287 Punkten. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent im Minus. In Japan blieben die Aktienmärkte wegen eines Feiertags geschlossen.

In Deutschland blicken Anlegerinnen und Anleger vor allem auf Unternehmenszahlen: Die Deutsche Telekom legte bereits vor Handelsbeginn ihre Jahreszahlen für 2022 vor. Im vergangenen Jahr steigerte der Konzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent auf rund 114,4 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten stieg um 7,7 Prozent auf 40,2 Milliarden Euro. In diesem Jahr will der Dax-Konzern seinen operativen Gewinn inklusive Leasingkosten um vier Prozent auf fast 41 Milliarden Euro steigern. Telekom-Papiere legen 0,3 Prozent zu.

Blick auf Euro und Öl

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen einen kleinen Teil ihrer Vortagsabschläge aufgeholt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 80,74 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 17 Cent auf 74,12 Dollar.

Auch die Erdölpreise stehen unter dem Einfluss der Geldpolitik. Anlegerinnen und Anleger erwarten, dass die großen Notenbanken noch eine Weile gegen die hohe Inflation vorgehen werden. Die höheren Zinsen bremsen dann wiederum das Wirtschaftswachstum und damit auch die Nachfrage nach Rohöl.

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0625 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag allerdings noch auf 1,0644 Dollar festgesetzt.



Blick auf die Einzelwerte

Auto 1: Der Online-Gebrauchtwarenhändler verzeichnet für 2022 einen bereinigten Betriebsverlust von 165,6 Millionen Euro. Im laufenden Geschäftsjahr will das Unternehmen nur noch 60 bis 90 Millionen Euro Verlust machen. Die Papiere verlieren 1,8 Prozent.

Fielmann: Der Brillenhersteller verzeichnete im vergangenen Jahr einen um 24 Prozent niedrigeren Reingewinn von rund 110 Millionen Euro.Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll auf 75 Cenr halbiert werden. Die Papiere des Unternehmens fallen um 5,2 Prozent.

Munich Re: Der Rückversicherer hat im vergangenen Jahr sein Gewinnziel übertroffen und seinen Nettogewinn um 17 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro gesteigert. Auch für das neue Jahr gibt sich der Konzern zuversichtlich. Die Aktie verliert trotzdem 3,5 Prozent und setzt sich damit ans Ende des Dax.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.