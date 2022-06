Dax aktuell Dax eröffnet mit Kursgewinnen – DWS-Aktie startet nach Chef-Wechsel mit deutlichen Verlusten

Die Börse legt am Mittwochmorgen um 0,5 Prozent zu auf 14.464 Punkte. Auch der der Ölpreis zieht einen Tag nach der Embargo-Einigung der EU weiter an.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Nach deutlichen Verlusten zum Wochenstart notiert der Dax am Mittwoch zunächst im Plus. Im frühen Handel legte der Leitindex um 0,5 Prozent zu auf 14.464 Punkte. Am Dienstag hatte er mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 14.389 Punkten geschlossen.

Stärkere Bewegung hatte es dabei beim Ölpreis gegeben, der nach dem Teil-Embargo der Europäischen Union gegen Lieferungen aus Russland auf den höchsten Stand seit gut zwei Monaten geklettert war. Auch am Dienstag zog der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee um ein Prozent an auf 116,90 Dollar je Barrel (159 Liter).

Für Investoren stehen an diesem Mittwoch vor allem neue Konjunkturdaten im Vordergrund. Zuletzt ist die Sorge vor einer weltweiten Rezession gestiegen. Dabei haben alle großen Wirtschaftsräume Probleme.