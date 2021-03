Dax aktuell Dax erreicht neues Rekordhoch

Die Ruhe der Vorwoche war trügerisch – Investoren scheinen nur auf den richtigen Moment gewartet zu haben. Sie trotzen der Warnung vor überhöhtem Optimismus.

Die Frankfurter Benchmark hat in diesem Jahr bereits mehrfach eine neue Bestmarke erreicht. (Foto: dpa) Dax-Kurve im Handelssaal in Frankfurt

Düsseldorf Der Dax startet am Montagmorgen mit einem neuen Rekordhoch in die Osterwoche. Der Leitindex gewinnt zum Auftakt 0,5 Prozent auf 14.817 Punkte. Das bisherige Rekordhoch von 14.804 Punkten hatte der Dax am 18. März erreicht.

Der Handelsstart gibt Aufschluss darüber, wie Anleger die vergangene Dax-Woche insgesamt bewerten. Investoren hatten sich eher zurückgehalten, der Handel überwiegend in einer geringen Spannweite stattgefunden. Das Kursplus am vergangenen Freitag hatte die Frankfurter Benchmark dann wieder in Richtung des Rekords getrieben.

Nun zeigt sich: Die Zurückhaltung war eine trügerische Ruhe vor dem Run auf die bisherige Bestmarke. Es scheint eher so, als würde ein Rückgang im Dax eher als Chance interpretiert werden. Dafür spricht etwa das Muster der vergangenen Woche. An vier von fünf Handelstagen startete der Leitindex mit Verlusten, die er dann im Laufe des Tages egalisieren konnte.

Möglicherweise haben Investoren bei höheren Kursen verkauft, in der festen Annahme, bei einem Rücksetzer günstiger wieder einzusteigen. Das dürfte vielen gelungen sein, wenn auch mit vergleichsweise niedriger Differenz, da die Verluste in auf absolute Sicht gering waren.

Mehrere Experten warnen bereits vor überzogenem Optimismus – das mache den Dax anfällig für größere Rücksetzer. „Insofern stellt sich die Frage, ob die Marktteilnehmer möglicherweise zu sorglos agieren“, urteilen die Analysten der Helaba. Einzig: Das Verhalten der Anleger lässt eher das Gegenteil vermuten.

Als möglicher Auslöser kurzfristiger Rücksetzer führen Analysten neue Wendungen in der Pandemie an. Weiterhin ist die Situation durch Unsicherheit geprägt, die hohen Infektionszahlen – vielmehr die daraus resultierenden Folgen – hemmen den konjunkturellen Aufschwung.

Anleger scheint das aber kaum zu berühren. Sie agieren im Hinblick auf die Coronakrise mittlerweile erstaunlich geduldig – im Bewusstsein, dass sich die wirtschaftlichen Aktivitäten in den nächsten Monaten wieder bessern. Ob dies im zweiten, dritten oder vierten Quartal geschieht, ist für viele Investoren, die vorausschauend gehandelt haben, aktuell nicht von Bedeutung.

Im weiteren Verlauf blicken Investoren auf die Preisentwicklung in Europa und den USA. Am Dienstag veröffentlicht das Statistische Bundesamt neue Inflationsdaten für Deutschland, am Mittwoch folgen die entsprechenden Pendants für die Euro-Zone.

Die Inflationserwartungen sind zuletzt weiter gestiegen. Knapp ein Viertel der deutschen Haushalte erwartet eine „signifikante“ Steigerung der Preise, knapp zwei Drittel rechnen mindestens mit einem leichten Zuwachs, zeigt eine Umfrage der Bundesbank. In den USA sind die Erwartungen seit dem Sommer um fast 50 Prozent gestiegen, zeigen Daten der Federal Reserve in St. Louis. Auf diesem Niveau lag die erwartete Inflation zuletzt vor mehr als zwei Jahren.

Nach dem Zahlenreigen in der Vorwoche deuten sich vonseiten der Unternehmen am Montag kaum Impulse an. Wichtige Konjunkturdaten stehen ebenfalls nicht auf der Agenda.

