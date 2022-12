Dax aktuell Dax fällt am letzten Handelstag des Jahres wieder unter 14.000 Punkte

Trotz positiver Vorgaben aus den USA und Asien notiert der Leitindex tiefer als am Vortag. Auf Jahressicht steuert er auf ein Minus im zweistelligen Prozentbereich zu.

Düsseldorf Wie beendet der Dax das Börsenjahr 2022? Diese Frage steht an diesem Freitag im Fokus. Zum Handelsstart liegt der Leitindex liegt 0,6 Prozent im Minus bei 13.986 Punkten. Sorgen über die weitere Geldpolitik der Zentralbanken, das Risiko einer Rezession und die neue Corona-Welle in China drücken das Barometer wieder unter die Marke von 14.000 Punkten.

Auf Jahressicht steuert der Dax auf ein Minus von mehr als elf Prozent zu. Zum Vergleich: 2021 legte das Frankfurter Börsenbarometer noch 15,8 Prozent zu.

Aus Asien und den USA kommen an diesem Tag positive Vorgaben. An Asiens Börsen ging es am Freitag aufwärts: Anleger setzen wohl auf eine nachlassende Inflation, die Sorgen über den Corona-Ausbruch in China traten vorerst in den Hintergrund.

