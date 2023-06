Die schwachen US-Vorgaben dämpfen die Stimmung am Aktienmarkt. Nun liegt der Dax in einer Unterstützungszone, vor deren Unterschreitung Experten warnen.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt setzt seinen Abwärtstrend der vergangenen Tage weiter fort. Der Dax fällt am Donnerstagvormittag bis auf 15.810 Punkte. So tief lag der Leitindex zuletzt am 1. Juni. In der Folge geht es wieder um rund 100 Punkte nach oben.

Einmal mehr erweist sich die Sorge vor den Folgen weiter steigender Zinsen als wesentliche Belastung. US-Notenbankchef Jerome Powell signalisierte am Dienstag, dass die Federal Reserve (Fed) das Zinsniveau in den USA nach der jüngst eingelegten Zinspause weiter anheben dürfte. Die Kurse an der Wall Street reagierten mit Verlusten – das drückt auch die Stimmung im Dax. Hinzu kommt: Es mangelt an Impulsen für neue Kursgewinne.

Dabei kommen die Aussagen von Powell nur bedingt überraschend. Die Fed hatte in den vergangenen Wochen mehrfach verdeutlicht, dass eine mögliche Zinspause nicht das Ende des Erhöhungszyklus bedeute. Am heutigen Donnerstag spricht Powell vor dem Banken-Ausschuss im US-Senat.

