Dax aktuell Dax fällt auf tiefsten Stand seit Anfang Februar – Heimische Anlageprofis bleiben pessimistisch

Die Renditen am Anleihemarkt steigen auf neue Mehrjahreshochs. Der Wert für eine zehnjährige US-Staatsanleihe hat zudem eine psychologisch wichtige Hürde überwunden.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt rückt die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten in den Fokus. Der Dax notiert vormittags bei 15.234 Zählern, ein Minus von 0,5 Prozent. Die Vorgaben aus den USA sind schwach: Der Dow-Jones-Index ist am gestrigen Mittwoch auf ein neues Jahrestief gefallen.

Am heutigen Handelstag rutschte der deutsche Leitindex sogar auf 15.150 Zählern ab und markierte damit ein neues Verlaufstief seit Anfang Februar, was ein Signal für weiter fallende Kurse ist. Das bisherige Verlaufstief lag bei 15.162 Zählern und wurde vergangene Woche erreicht.

Damit erhält der Bereich zwischen 15.000 und 14.800 Punkten eine vorentscheidende Bedeutung, die sich auch aus der charttechnischen Lage ableiten lässt. In den vergangenen beiden Jahren war dieser Bereich zunächst eine wichtige Unterstützung, anschließend ein wichtiger Widerstand, der erst Anfang Januar 2023 überwunden wurde.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen