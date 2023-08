Die Immobilienkrise in China gehört zu den Belastungsfaktoren an den Börsen weltweit. Der Dax entfernt sich somit weiter von einer wichtigen Marke.

Frankfurt Wiederholt trübe Nachrichten vom chinesischen Immobilienmarkt lassen den Dax zum Wochenausklang weiter zurückfallen. Der deutsche Leitindex notiert am Freitagvormittag 0,9 Prozent schwächer bei 15.539 Punkten.

Damit ist der Dax auf den tiefsten Stand seit dem 7. Juli gesunken. Der Index hat sich auch weiter von der technisch wichtigen Marke von 15.700 Zählern entfernt, die ihm seit Anfang August Unterstützung gegeben hat.

Vom schwächelnden chinesischen Häusermarkt kommen zum Ende der Woche erneut beunruhigende Nachrichten. Der hochverschuldete Immobilienentwickler China Evergrande hat einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 15 in den USA gestellt. Das geht aus Dokumenten des Konkursgerichts in Manhattan vom Donnerstag hervor. Nach Kapitel 15 des US-Insolvenzrechts können ausländische Unternehmen vor Klagen von amerikanischen Gläubigern geschützt werden, während sie in einem anderen Land umstrukturieren.

