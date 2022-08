Dax aktuell Dax fällt erneut zurück – Trübe Aussichten für die türkische Lira

Die Risikobereitschaft der Anleger bleibt gering. Am Freitag dürfte das Handelsvolumen jedoch höher sein: Es ist Kleiner Verfallstag an den Märkten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt treten Anleger zum Wochenschluss erneut den Rückzug an. Der Dax fällt zum Handelsauftakt um 0,4 Prozent auf 13.620 Punkte. Am Donnerstag war der Leitindex um 0,5 Prozent auf knapp 13.700 Punkte gestiegen.

Insgesamt ist die Risikobereitschaft der Marktakteure ist aktuell gering. Das findet etwa Ausdruck in den nach wie vor sehr geringen Handelsumsätzen. In der laufenden Börsenwoche wurden durchschnittlich weniger als 50 Millionen Aktien pro Tag gehandelt. Dieser Wert liegt weit unter dem Durchschnitt.

Von der starken Risikoaversion am Markt können als sicher geltende Assets aber nicht profitieren. So verzichten Investoren auch auf den Kauf etwa von Gold oder deutschen Staatsanleihen. Sie halten schlicht und ergreifend die Füße gänzlich still.

Dabei kann es trotzdem zu größeren Kursausschlägen kommen. In Phasen mit geringer Aktivität genügen nur wenige Akteure, um die Kurse auch mal stärker zu bewegen.

