Dax aktuell Dax fällt in Richtung 15.000 Punkte – Bank-Aktien größte Verlierer

Die anhaltenden Sorgen um das globale Bankensystem belasten die Stimmung, Anleger nehmen Gewinne mit. Allerdings spricht ein Punkt für wieder steigende Kurse.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss ein Verlusttag ab. Der Leitindex Dax liegt am Freitag in der ersten Handelsstunde 1,4 Prozent im Minus bei 15.005 Punkten. Größte Verlierer sind Bank-Aktien: Titel der Deutschen Bank verlieren mehr als sieben Prozent, Papiere der Commerzbank mehr als vier Prozent.

Diesen Trend gibt es nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Euro-Zone. Der Sektorindex „Eurostoxx Banks“ verliert knapp drei Prozent. Als Auslöser dafür gelten Aussagen der US-Finanzministerin Janet Yellen. Diese hatte sich am Donnerstagabend erneut beruhigend zur Bankensituation geäußert, war dabei aber eine pauschale Garantie für Einlagensicherung schuldig geblieben.