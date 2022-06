Dax aktuell Dax fällt nach US-Handelsstart weiter und verliert mehr als drei Prozent

Die Zinsentscheide in den USA, der Schweiz und Großbritannien und die US-Vorgaben setzen den deutschen Leitindex unter Druck: Er nähert sich der 13.000-Punkte-Marke.

Die Zinserhöhungen setzen den deutschen Aktienmarkt unter Druck. (Foto: dpa) Händler an der Frankfurter Börse

Düsseldorf Nach den Zinserhöhungen in den USA, der Schweiz und in Großbritannien ziehen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück: Der Dax notiert am Donnerstagnachmittag tief im Minus. Nach der Eröffnung der US-Börsen weitet er seine Verluste aus und liegt 3,3 Prozent tiefer bei 13.043 Punkten.

Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung um bis zu 2,7 Prozent und gaben damit ihre Gewinne vom Mittwoch wieder ab. Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets begründet das Minus so: „Die hohe konjunkturelle Unsicherheit bleibt angesichts der verschlechterten Wachstumsaussichten bestehen.“

Nach sechs Handelstagen mit teils heftigen Verlusten ging der deutsche Leitindex am Mittwoch noch 1,4 Prozent im Plus bei 13.485 Punkten aus dem Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte nach einer außerordentlichen Sitzung ein Mittel gegen mögliche Euro-Krisen angekündigt. Das Treffen brachte zwar noch keine Details, aber einen Arbeitsauftrag an die „relevanten Gremien“.