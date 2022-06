Dax aktuell Dax fällt Richtung 13.000 Punkte – NRW-Inflationsdaten lassen Anleiherenditen abrutschen

Im Fokus stehen am Mittwoch die Inflationsdaten für ganz Deutschland. Was eine acht oder eine sieben vor dem Komma für den Dax bedeuten dürfte.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach den Kursgewinnen in den vergangenen Tagen steht am heutigen Mittwoch wieder die Marke von 13.000 Punkten im Fokus. Der deutsche Leitindex notiert vormittags bei 13.035 Punkten, ein Minus von 1,5 Prozent oder gut 200 Zählern. Das Tagestief liegt bei 13.027 Punkten. Allerdings ist das Börsenbarometer seit dem Donnerstag vergangener Woche in der Spitze um knapp 500 Punkte gestiegen.

Belastend ist: Die US-Börsen haben nach Börsenschluss hierzulande deutlich nachgegeben. Der für den Dax wegen seiner vielen Industriewerte wegweisende Dow-Jones-Index lag kurz nach dem Handelsstart noch auf dem höchsten Stand seit zweieinhalb Wochen, schloss um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit aber auf dem Tagestief mit einem Verlust von 1,56 Prozent. Der Grund: Kurz nach Handelsbeginn wurden schwache Daten zur Stimmung der US-Verbraucher veröffentlicht.

