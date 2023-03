Die anhaltenden Sorgen um das globale Bankensystem belasten die Stimmung, Anleger nehmen Gewinne mit. Allerdings spricht ein Punkt für wieder steigende Kurse.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt kommt es zum Wochenschluss zu einem Ausverkauf – also hohe Kursverluste bei hohem Handelsvolumen. Der Leitindex Dax verliert am Freitagnachmittag zwei Prozent auf 14.906 Punkte. Das Tagestief liegt bei 14.810 Punkten – ein Minus von 400 Zählern.

Größte Verlierer sind Titel der Deutschen Bank, die bis zu 14,9 Prozent einbüßen, nachdem die Kosten für eine Absicherung gegen Zahlungsausfälle bei Anleihen des Instituts deutlich stiegen. Auch bei anderen europäischen Banken wie Barclays und der Société Générale weiteten sich die CDS genannten Werte aus. Das schürt Sorgen um die allgemeine Stabilität der europäischen Banken. Der Sektorindex „Eurostoxx Banks“ verliert knapp sechs Prozent.

