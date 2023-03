Die anhaltenden Sorgen um das globale Bankensystem belasten die Stimmung, Anleger nehmen Gewinne mit. Allerdings spricht ein Punkt für wieder steigende Kurse.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt kommt es zum Wochenschluss zu einem Ausverkauf – also hohe Kursverluste bei hohem Handelsvolumen. Der Leitindex Dax liegt gegen Freitagvormittag 2,3 Prozent beziehungsweise rund 350 Punkte im Minus bei 14.86q Punkten.

Größte Verlierer sind Titel der Deutschen Bank, die bis zu 14,9 Prozent einbüßen. Stärker brach der Kurs zuletzt im März 2020 in der ersten Phase der Corona-Pandemie ein. Papiere der Commerzbank verlieren rund acht Prozent.

Die Absicherung gegen Zahlungsausfälle bei Anleihen der Deutschen Bank sind stark gestiegen. Daten des Finanzdienstes Bloomberg zeigen, dass diese sogenannten CDS am Freitag auf über 190 stiegen. Das ist höher als während der Corona-Pandemie. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei rund 140 gelegen. Für die Absicherung eines zehn Millionen Euro schweren Pakets von Deutsche-Bank-Anleihen müssen Investoren also jetzt rund 190.000 statt 140.000 Euro bezahlen.

