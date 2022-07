Dax aktuell Dax fällt unter 12.500 Punkte – Profianleger könnten Verkaufswelle auslösen

Höhere Zinsen im Euro-Raum und steigende Rezessionssorgen in den USA belasten am Donnerstag die Kurse – und auf der Unterseite lauern weitere Risiken.

„Das Momentum im Dax ist nach wie vor negativ.“ (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) German Stock Exchange Reacts To U.S. Downgrade

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt verliert am Donnerstag nach einem stabilen Auftakt deutlich an Boden. Am Nachmittag lag der Leitindex Dax 2,3 Prozent im Minus bei 12.468 Punkten. Alle 40 Einzelwerte notierten in der Verlustzone. Den Mittwoch hatte das Börsenbarometer 1,2 Prozent schwächer beendet bei 12.756 Zählern.

Belastend wirken zwei Faktoren: Anleger setzen verstärkt auf ein Ende der Negativ-Zinsen in der Euro-Zone. Der Referenz-Zinssatz Euribor lag am Donnerstag erstmals seit 2015 wieder im positiven Bereich. Investoren erwarten von der Europäische Zentralbank (EZB) Zinserhöhungen um insgesamt einen vollen Prozentpunkt bis September. Das belastet die Aktienkurse.

Dass die EU-Kommission für 2022 angesichts der Energiepreise eine rekordhohe Inflation in der Euro-Zone erwartet, sorgte ebenfalls nicht für Kauflaune, auch wenn der Dax auf diese Nachricht nicht erkennbar reagierte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen