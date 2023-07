Zur Wochenmitte stoßen viele Börsianer Aktien ab. Der deutsche Leitindex gibt nach. Beginnt jetzt eine länger anhaltende schwächere Börsenphase?

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt überwiegt unter den Anlegern derzeit die Skepsis. Der Leitindex Dax notiert im frühen Handel am Mittwoch im Minus. Zum Börsenstart verlor er 0,7 Prozent auf 15.928 Punkte, im weiteren Verlauf betrug das Minus 0,4 Prozent. Am Dienstag war das Frankfurter Börsenbarometer 0,3 Prozent niedriger bei 16.039 Punkten aus dem Handel gegangen.

Nach der Erholung der Börsen seit Jahresbeginn sind die Märkte in eine schwierige Phase eingetreten. Rezessionsgefahr, immer noch hohe Inflation und voraussichtlich sinkende Firmengewinne lassen nach Meinung von Experten sogar zweistellige Kursrückgänge erwarten.

Zudem fehlt es aktuell an Impulsen vom Vortag von der Wall Street, da diese wegen des Unabhängigkeitstags in den USA am gestrigen Dienstag geschlossen war. Die USA haben sowohl wirtschaftlich als auch an der Börse eine Leitfunktion. Investoren warten derzeit etwa auf weitere Wirtschaftszahlen, die Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed geben könnten.

