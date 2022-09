Der Börsengang der Porsche AG kann die Rezessionssorgen nur kurz verdrängen. Die deutsche Inflation von 10,0 Prozent trübt die Stimmung an den Märkten.

Frankfurt Anleger reagieren geschockt auf die hohe Inflation im September und lassen den Dax erneut unter die 12.000er-Marke stürzen. Am frühen Donnerstagnachmittag notiert der deutsche Leitindex etwa 1,5 Prozent im Minus bei rund 11.995 Punkten. Auch der MDax liegt etwa 1,5 Prozent tiefer bei 21.974 Punkten, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 liegt rund 1,4 Prozent im Minus.

Die Inflation in Deutschland hat sich nach einer ersten Schätzung des Statistisches Bundesamtes auf glatt zehn Prozent erhöht. Ökonomen hatten mit einem geringeren Anstieg auf etwa 9,4 Prozent gerechnet.

Der Dax startete am Morgen bereits schwach. Der Leitindex bewegte sich in einem psychologischen Spagat aus Feierstimmung bei Porsche und Skepsis wegen der Inflationszahlen. Nach einem Sturz unter die wichtige 12.000er-Marke am Morgen, lag das Börsenbarometer am Mittag wieder leicht über dem Niveau.

