Dax aktuell Dax fällt zurück auf 13.800 Punkte – der Aufwärtstrend bleibt jedoch intakt

Düsseldorf Nach drei Gewinntagen in Folge dominiert am deutschen Aktienmarkt die Skepsis. Am Mittwoch baut der Dax seine Verluste aus und liegt am Mittag 0,7 Prozent tiefer bei 13.800 Punkten.

In den vergangenen Tagen hatte sich der Leitindex in sehr kleinen Schritten kontinuierlich nach oben gearbeitet. Am Dienstag ging das wichtigste Börsenbarometer immerhin 0,7 Prozent fester aus dem Handel, sodass die 14.000-Punkte-Marke wieder in Reichweite war. Darüber lag der Dax zuletzt am 10. Juni.

Die jüngsten Bewegungen werden begleitet von einem stark unterdurchschnittlichen Handelsvolumen. Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge wurden am Dienstag nur 51 Millionen Dax-Aktien gehandelt, wobei etwa die Hälfte dieses Werts in den letzten zwei Handelsstunden erreicht wurde.

Bereits am Montag wechselten nur 38 Millionen Dax-Papiere den Besitzer. Der Durchschnitt im vergangenen Monat liegt bei 63 Millionen Stücken.

Das geringe Volumen unterstreicht, dass viele Anleger derzeit vorsichtig agieren. Diejenigen, die am Markt aktiv sind, bewegen sich vermehrt auf der Käuferseite. Hinzu kommt: Sowohl private als auch institutionelle Investoren haben sich zuletzt vermehrt gegen Kursrisiken abgesichert.

Der wichtigste Termin am Mittwoch steht erst am Abend an. Dann veröffentlicht die US-Notenbank Fed das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung von Ende Juli. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, in welchem Tempo und Umfang die Währungshüter die Zinsen weiter anheben wollen. „Die Hoffnung der Marktteilnehmer ist, dass die US-Notenbank hinsichtlich der künftigen Zinsschritte ein wenig Milde walten lässt“, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

Die Fed hatte im Juli den Leitzins erneut um einen Dreiviertelprozentpunkt angehoben. Er liegt nun in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Weitere Zinsschritte sind angesichts der sehr hohen Inflation im Land wahrscheinlich. Zuletzt hat sich der Preisdruck in den USA leicht abgeschwächt, im Juli sind die Verbraucherpreise um 8,5 Prozent gestiegen, nach 9,1 Prozent im Vormonat. Beobachter warnen jedoch vor zu viel Optimismus.

In Großbritannien hingegen hat sich der Preisdruck noch verschärft. Die Inflation lag im Juli bei 10,1 Prozent, wie das Statistikamt am Mittwochmorgen mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erfassung. Auf der Konjunkturseite stehen am Mittwochnachmittag außerdem neue Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA an.

Marktbild liefert positive Signale

Stabilität erhalten Anleger vom allgemeinen Marktbild. Denn aktuell befindet sich der Dax in einem intakten Aufwärtstrend. Seit Mitte Juli liegen die Hochpunkte einer Handelswoche stets über den höchsten Notierungen der Vorwoche, während die tiefsten Stände der Woche stets höher liegen als das geringste Niveau der Woche zuvor.

Zur Wochenmitte sprechen einige Indikatoren dafür, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. So hat der Dax die höchste Notierung der Vorwoche bereits übertroffen. Nun darf er in der restlichen Woche nicht mehr unter 13.455 Zähler fallen, den tiefsten Stand der vergangenen Handelswoche – ein überaus wahrscheinliches Szenario.

Anleger am deutschen Markt scheinen dem bekannten Börsensprichwort „The trend is your friend“ zu folgen. Das Sprichwort signalisiert, dass sich Investoren nicht gegen einen intakten Trend stellen sollten.

Aufwärtstrends dauern für gewöhnlich länger als Abwärtstrends. Dafür sind die Bewegungen gemäßigter, weil sich ein Rutsch nach unten dynamischer vollzieht als die Überwindung von Widerständen auf dem Weg nach oben.

Der letzte Aufwärtstrend dieser Art war zwischen Mitte Mai und Anfang Juni zu beobachten. In dieser Zeit stieg der Dax auf bis zu 14.709 Zähler (höchste Notierung am 6. Juni). Danach setzte eine Verkaufswelle ein, die den Index bis auf 12.400 Punkte zurückfallen ließ.

Interessanter ist ein Aufwärtstrend im vergangenen Herbst. Diese Bewegung begann Anfang Oktober 2021 und endete Mitte November: Am 18. November erreichte der Dax ein Rekordhoch von 16.290 Zählern. Die anschließende Konsolidierung verlief gemäßigt, der Leitindex erreichte bis Mitte Januar erneut das Niveau seiner Bestmarke.

Die Bedingungen am Markt sind mit der Situation im Herbst 2021 angesichts der eingeleiteten geldpolitischen Wende, der hohen Rezessionsgefahr und der allgemeinen Kriegsfolgen nicht mehr vergleichbar. Doch der Blick in die mittelfristige Historie kann die positive Stimmung trotzdem verstärken.

Rohstoffe: Öl stabilisiert, Zink und Aluminium teurer

Die Ölpreise haben sich nach ihren jüngsten Verlusten wieder stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittwoch zur Lieferung im Oktober 93,19 US-Dollar. Das waren 85 Cent mehr als am Dienstag.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 91 Cent auf 87,44 Dollar. Am Ölmarkt hatte die Sorge vor einer schwächeren Nachfrage die Preise zuletzt ebenso belastet wie die vage Aussicht auf eine Rückkehr iranischen Öls an den Weltmarkt.

Die Angst vor Lieferengpässen treibt derweil die Zink- und Aluminiumpreise an den chinesischen Terminbörsen. Auslöser sind Produktionsunterbrechungen in Europa und China. Der meistgehandelte Zinkkontrakt im September an der Shanghai Futures Exchange steigt um 4,6 Prozent und markiert mit 25.935 Yuan pro Tonne ein Zwei-Monats-Hoch. Aluminium verteuert sich um 3,3 Prozent auf 18.570 Yuan pro Tonne.

Einzelwerte im Fokus

Uniper: Deutschlands größter Gasimporteur macht im ersten Halbjahr mehr als zwölf Milliarden Euro Verlust. Die hohen Einbußen des Konzerns werden ab Oktober zu großen Teilen auf deutsche Haushalte umgelegt. Dennoch rechnet Uniper noch lange mit Verlusten. Die Aktie verliert im MDax fast acht Prozent auf nur noch sieben Euro.

Vonovia: Europaweit geraten Immobilienwerte unter Druck. Der Dax-Wert Vonovia verliert drei Prozent. Noch höher liegen die Abschläge bei TAG Immobilien oder Grand City Properties.

Sanofi: Der französische Pharmakonzern beendet das Entwicklungsprogramm für sein Brustkrebsmedikament Amcenestrant. Der Wirkstoff verfehlte in einer spätklinischen Studie der Phase III die definierten Ziele, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ein unabhängiger Prüfausschuss habe den Abbruch der Studie empfohlen. Alle laufenden klinischen Studien mit Amcenestrant würden gestoppt. Sicherheitsbedenken gab es keine. Die Aktie büßt in Paris mehr als vier Prozent ein und ist schwächster Wert im Leitindex.

Cineworld: Der weltweit zweitgröße Kinobetreiber leidet unter fehlenden Blockbustern. Der Mangel an Filmhits setze den Einnahmen zu, hieß es am Mittwoch mit. Das werde wohl noch bis November andauern. Aktionäre müssten mit einer Verwässerung ihrer Anteile rechnen, warnte Cineworld. Die in London notierte Aktie brach fast 40 Prozent ein.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.