Dax aktuell Dax fällt zurück – hat aber eine beeindruckende Resistenz gegen schlechte Nachrichten

Neue Daten vom Jobmarkt helfen Anlegern dabei, ihre Erwartungen an die erste Zinspause auszurichten. Der Goldpreis reagiert bereits deutlich.

Düsseldorf Anleger am deutschen Aktienmarkt agieren am Mittwoch vorsichtig. Nach der Veröffentlichung der neuen US-Jobdaten liegt der Dax am Nachmittag 0,5 Prozent tiefer bei 15.527 Zählern.

Am Dienstag erreichte der Dax mit 15.737 Zählern einen neuen Jahreshöchststand, fiel später aber wieder zurück.

Der deutsche Leitindex hat damit den nächsten steilen Anstieg hinter sich. In der vergangenen und laufenden Handelswoche gewann der Dax in der Spitze 600 Zähler. Kleinere oder auch größere Rücksetzer in den kommenden Handelstagen dürften daher wenig überraschen. Denn wer jetzt investiert ist, stellt sich die Frage, ob er oder sie Gewinne sichern soll. Im Gegenteil: Rücksetzer wären sogar gesund auf dem Weg zu weiteren Kursgewinnen.

Insgesamt ist schon erstaunlich, welche Resistenz deutsche Aktienanleger gegen schlechte Nachrichten entwickelt haben. Das lässt sich kurz- und mittelfristig an verschiedenen Beispielen aufzeigen.

