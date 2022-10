Der Leitindex ist seit seinem Jahrestief um rund 600 Punkte gestiegen. Auftrieb erhält er von einer überraschenden Entscheidung der Notenbank in Australien.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt setzt am Dienstag seinen jüngsten Aufwärtstrend fort. Am Vormittag liegt der Leitindex Dax 2,3 Prozent oder fast 300 Punkte im Plus und klettert zeitweise über die Marke von 12.500 Punkten. Nachdem das Frankfurter Börsenbarometer am vergangenen Mittwoch ein neues Jahrestief erreicht hatte, legte es damit bereits um mehr als 600 Punkte zu.

Den Auftakt machten am Freitag und Montag Schnäppchenjäger, die die mittlerweile günstigeren Bewertungen zu Käufen nutzten. Das setzt weitere potenzielle Käufer unter Druck, die nun vor der Entscheidung stehen, ebenfalls zu kaufen oder auf einen erneuten Rücksetzer zu spekulieren – verbunden mit der Gefahr, noch höhere Einstiegskurse bezahlen zu müssen, wenn dieser Rücksetzer ausbleibt.

