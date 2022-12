Dax aktuell Dax fehlen neue Impulse – Markt erwartet 2023 Zinssenkungen, US-Notenbank hält aber dagegen

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es am Aktienmarkt bald zu einem größeren Rücksetzer kommt. Das signalisiert auch ein saisonaler Faktor.

Düsseldorf Abwarten – das ist gegenwärtig das Motto der Anleger am deutschen Aktienmarkt. Am Dienstag liegt der Dax am Vormittag mit 14.452 Punkten unverändert im Vergleich zum Vortag.

Damit notiert der deutsche Leitindex weiter in einer Handelsspanne von circa 250 Punkten. Diese ist markiert durch 14.327 Zähler auf der Unter- und 14.584 Punkte auf der Oberseite. Dabei zeigen sich Parallelen zum Handelsverlauf vor zwei Wochen: Auch damals notierte der Dax auf einem ähnlichen Niveau.

Anlegerinnen und Anleger sollten vor allem die Unterseite der besagten Handelsspanne im Fokus behalten. Ein Unterschreiten des Tiefs vom 29. November wäre aus technischer Sicht das Startzeichen für einen größeren Rücksetzer. Mit dem Tagestief am Dienstag von 14.375 Zählern war der Dax nur 50 Punkte von dieser Marke entfernt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen