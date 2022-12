Dax aktuell Dax fehlen neue Impulse – Positive US-Daten belasten die Kurse

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, das es am Aktienmarkt bald zu einem größeren Rücksetzer kommt. Das signalisiert auch ein saisonaler Faktor.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt lautet das Motto abwarten. Vor zwei Wochen notierte der Dax auf einem ähnlichen Niveau wie derzeit und die Handelspanne ist mit rund 250 Punkten auffallend niedrig. Am heutigen Dienstag bleibt der Dax in der ersten Handelsstunde mit einem unveränderten Stand von 14.440 Punkten innerhalb dieser Spanne.

Der Leitindex würde mit Kursen unterhalb von 14.327 Zählern und mit Notierungen oberhalb von 14.584 Punkten aus dieser Spanne ausbrechen. Anlegerinnen und Anleger sollten vor allem die Unterseite im Fokus behalten. Ein Unterschreiten des Tiefs vom 29. November wäre das Startzeichen für einen größeren Rücksetzer.

Nach Meinung von Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, würde eine solche Reaktion in die saisonale Landschaft passen. „Anfang Dezember kommt es an den Aktienmärkten oftmals zu einer zyklischen Delle“, erläutert er. Zudem sind auch diverse Indikatoren „überhitzt“ und deuten auf eine stärkere Konsolidierung hin.

