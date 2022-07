Dax aktuell Dax-Gewinne schmelzen nach starken US-Jobdaten wieder dahin – US-Anleiherenditen ziehen deutlich an

Der Freitag könnte als sechste negative Handelswoche in Folge in die Dax-Historie eingehen. Eine längere Verlustserie gab es zuletzt 1998.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es den dritten Handelstag in Folge aufwärts: Nach einer turbulenten Achterbahnfahrt notiert der Leitindex nachmittags nur noch 0,2 Prozent im Plus bei 12.868 Punkten. Zwischenzeitlich rutschte die Frankfurter Benchmark bis auf 12.766 Punkte ab und legte anschließend 250 Punkte zu. Doch die Marke von 13.000 Zählern konnte der Leitindex nicht lange halten.

Als Belastung erwiesen sich die starken US-Jobdaten. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag bei 372.000 für den Monat Juni, erwartet wurden lediglich 268.000 Arbeitsplätze. Laut Thomas Altmann vom der Investmentboutique QC Partners ist damit der Job-Boom trotz der wirtschaftlichen Abkühlung nicht vorbei. Bereits der Mai überraschte mit 390.000 neu geschaffenen Stellen positiv.

