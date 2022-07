Dax aktuell Dax gewinnt dritten Tag in Folge – Lage am Gasmarkt beruhigt sich

Erneut beflügelten die großen US-Technologiewerte auch den deutschen Aktienmarkt. Dabei hat der Dax gegenüber den US-Indizes noch Nachholbedarf.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt beendet die zweite erfolgreiche Handelswoche in Folge. Nach einem Plus von drei Prozent in der Vorwoche konnte der Leitindex auch diese Handelswoche mit Kursgewinnen beenden. Voraussetzung dafür war eine Notierung zum Ende der Sitzung oberhalb von 13.253 Punkten, dem Schusskurs des vergangenen Freitags.

Der Dax schloss bei 13.484 Punkten, ein Plus von 1,5 Prozent. Damit lässt der deutsche Aktienmarkt einen erfolgreichen Börsenmonat Juli hinter sich – den erfolgreichsten seit sechs Jahren. Der Juni-Schlussstand liegt bei 12.783 Zählern.

Ein erfreuliches Signal kommt von der technischen Analyse. Mit dem Anstieg über die Marke von 13.400 Punkten hat der Dax seine 1000-Punkte-Rally seit Anfang Juli fortgesetzt. Diese Aufwärtsbewegung fand am 20. Juli mit dem damaligen Tageshoch von 13.399 Punkten ihr vorläufiges Ende.