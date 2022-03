Dax aktuell Dax gibt anfängliche Gewinne wieder ab – Putins Gas-Ansage macht Investoren nervös

Trotz sinkender Ölpreise kommt der Dax im Donnerstagshandel nicht vom Fleck. Für Unsicherheit sorgen Aussagen zur Umstellung der Gaslieferverträge auf Rubel ab Freitag.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Dax hat am Donnerstag seine anfänglichen Kursgewinne wieder abgegeben. Am Nachmittag notierte mit gut einem Prozent im Minus bei 14.470 Punkten. Am Mittwochabend hatte der deutsche Leitindex nach einem Verlust von 1,5 Prozent bei 14.606 Punkten geschlossen. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel und der europäische Leitindex Eurostoxx 50 gaben jeweils um 1,2 Prozent nach.

Zunächst hatte der schwächere Ölpreis für leichte Gewinne gesorgt. Im weiteren Tagesverlauf bestimmten aber mit der hohen Inflation und dem fortgesetzten Krieg in der Ukraine dann doch wieder die Belastungsfaktoren das Börsengeschehen. Für zusätzliche Unsicherheit sorgte am Nachmittag die Ansage des russischen Präsidenten Wladimir Putin, das ausländische Käufer für russisches Gas von Freitag an in Rubel zahlen müssen. Verträge würden gestoppt, wenn diese Zahlungen nicht erfolgten, sagte Putin am Donnerstag.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten Tech-Aktien wie Hellofresh, Zalando und Infineon.

