Dax aktuell Dax gibt einen Teil der Gewinne wieder ab – Starke US-Jobdaten drücken die Kurse

Nach den starken Gewinnen am Vortag nehmen Anleger am Freitag Gewinne mit. Neue Arbeitsmarktdaten aus den USA schüren Zweifel, ob die Inflation schnell sinkt.

Düsseldorf Nach den kräftigen Kursgewinnen in den vergangenen Tagen gehen Anleger am deutschen Aktienmarkt auf Nummer sicher und machen Kasse. Der Dax liegt am Freitagnachmittag 0,9 Prozent tiefer bei 15.374 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sinkt am letzten Handelstag der Woche um 0,8 Prozent auf 29.500 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone steht 0,5 Prozent tiefer. Am Donnerstag hatten Europas Aktienmärkte den höchsten Stand seit rund zwölf Monaten erreicht.

Sie reagierten mit deutlichen Kursgewinnen auf die Entscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese hatten die Zinsen weiter angehoben. Allerdings interpretierten Investoren einige Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell und seiner Amtskollegin Christine Lagarde von der EZB offenbar so, dass der aktuelle Zinserhöhungszyklus allmählich ausläuft.

Die positive Stimmung wurde jedoch durch schwache Quartalszahlen der Tech-Konzerne Apple, Amazon und Alphabet getrübt. Die Titel liegen im vorbörslichen US-Handel erneut tiefer.

